‘Als ik niet voor Barça speel in LaLiga en de CL, dan wil ik de Copa winnen’

Jasper Cillessen moet voorlopig genoegen nemen met een rol achter eerste doelman Marc-André ter Stegen en zit zodoende bij het merendeel van de wedstrijden die Barcelona speelt op de bank. In de Copa del Rey krijgt de Nederlander echter wel een kans en die greep hij dinsdagavond met beide handen aan. Mede dankzij een aantal goede reddingen van Cillessen bleef Barça overeind tegen Atlético Madrid, waardoor de bekerfinale lonkt.

Hoewel de doelman nu volop geprezen wordt in de Spaanse pers, komt het bereiken van de finale niet als een verrassing: “Voor de wedstrijd zei ik al tegen mijn ouders en vriendin dat we niet zouden verliezen. Dat is gelukt. Dit voelt super”, laat hij optekenen door de Mundo Deportivo.

Cillessen richt zich dan ook volledig op het winnen van de Copa, voorlopig de enige prijs waarin hij een tastbaar aandeel kan leveren: “Toen ik hier kwam, heb ik gezegd: speel ik niet in La Liga en de Champions League, dan wil ik de Copa del Rey winnen. Dat kan nog steeds.”

In de finale neemt Barcelona het op tegen Celta de Vigo of Alavés en Cillessen heeft wel een voorkeur: "Ik hoop op Alavés als tegenstander, omdat ik me dan kan revancheren voor mijn eerste wedstrijd bij Barcelona." In september vorig jaar gingen de Catalanen, met de Oranje-international op doel, verrassend met 1-2 onderuit tegen de middenmoter.