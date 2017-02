‘Heracles is mijn club geworden, maar ik blijf een kind van FC Twente’

Joey Pelupessy debuteerde in 2013 in het betaald voetbal namens FC Twente, maar van een definitieve doorbraak bij de Tukkers kwam het nooit. De middenvelder koos vervolgens voor een avontuur bij aartsrivaal Heracles Almelo, maar zou niet onwelwillend staan tegenover een terugkeer in Enschede.

"Ik wil heel graag een keer een stap omhoog maken, dat is goed voor mijn ontwikkeling. Ik denk niet dat ik hier nog tweehonderd wedstrijden moet spelen. Of ik terug zou willen keren naar FC Twente? Nou ja, waarom niet? Dat is een goede vraag", vertelt de 23-jarige Pelupessy aan RTV Oost. "Laat ik het zo zeggen: ik heb hier een hele mooie tijd en Heracles is wel een beetje mijn cluppie geworden. Maar ik blijf een kind van de club bij Twente."

Pelupessy speelde dit seizoen 26 officiële wedstrijden voor Heracles, waaronder twee duels in de voorronde van Europa League. Twente is tot de zomer van 2019 uitgesloten van deelname aan internationale competities. "Ze mogen natuurlijk geen Europees voetbal spelen, dat telt ook wel mee. Ik hoef niet per se naar de top drie, er zijn ook subtoppers die Europees voetbal spelen", besluit de geboren Almeloër.