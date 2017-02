‘Manchester United? Een kleine club, ik geloof in contracten’

Antoine Griezmann is mogelijk bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Atlético Madrid. De aanvaller zou in de nadrukkelijke belangstelling staan van Manchester United, dat naar verluidt zo'n honderd miljoen euro overheeft voor de Fransman. Atlético-president Enrique Cerezo hoopt Griezmann te kunnen verleiden tot een langer verblijf in Vicente Calderón.

"Manchester United? Kleine club!", vertelt de beleidsbepaler met gevoel voor humor aan de Spaanse media. "Ik geloof in contracten die mensen tekenen. Dat geldt ook voor Griezmann. Iedere keer als ik Antoine zie, geef ik hem een knuffel. Hij is een geweldige speler en is erg tevreden met zijn leven hier", besluit Cerezo.

Griezmann speelt sinds de zomer van 2014 voor Atlético, dat de 25-jarige vedette wegplukte bij Real Sociedad. Sindsdien kwam hij tot 155 officiële wedstrijden voor los Colchoneros, waarin hij zeventig keer scoorde. In de nationale ploeg van Frankrijk staat de teller na 39 interlands op 14 doelpunten. Het huidige contract van Griezmann in de Spaanse hoofdstad loopt nog door tot medio 2021.