‘Als het alleen maar om geld ging, had ik nooit voor Dortmund gekozen’

Henrikh Mkhitaryan werd afgelopen zomer voor zo'n 42 miljoen euro door Manchester United weggeplukt bij Borussia Dortmund. De middenvelder kende een vrij succesvolle periode in Duitsland, maar zijn overstap werd hem niet in dank afgenomen door een deel van de supporters van Dortmund. De transfer van Mkhitaryan zou vooral een financiële grondslag kennen, maar de Armeen bestrijdt die aantijgingen.

"Ik kan het niet begrijpen en het klopt ook niet. Als het me alleen om het geld te doen was, dan was ik na mijn vertrek bij Shakhtar Donetsk naar Anzhi Makhachkala gegaan in plaats van voor een transfer naar Dortmund gekozen te hebben", laat de miljoenenaankoop van United woensdag optekenen door BILD. De 28-jarige rechtspoot werd in 2012 door Dortmund overgenomen van de Oekraïense grootmacht.

Mkhitaryan kreeg na zijn vertrek uit het Signal Iduna Park ook nog een sneer na van voorzitter Hans-Joachim Watzke. De spelmaker weigerde vorig jaar in de bekerfinale tegen Bayern München aan te leggen vanaf elf meter in de beslissende strafschoppenserie en dat kwam hem op fikse kritiek te staan van Watzke, nadat Bayern die uiteindelijk won. Mkhitaryan zegt weinig te kunnen met het commentaar van de beleidsbepaler.

"Als hij me wil beoordelen op basis van één wedstrijd, dan is dat verkeerd. Hij is waarschijnlijk vergeten wat ik het hele seizoen gedaan had. Ik zou gescoord hebben in de strafschoppenserie, maar in onderling overleg met de trainer en de elf spelers op het veld was besloten andere spelers de strafschoppen te laten nemen", besluit Mkhitaryan, die deze jaargang vijf keer scoorde in twintig officiële duels voor United.