‘Dat verlangen wij Nederlanders en Van Dijk bewijst nu het tegendeel’

Virgil van Dijk liep medio januari in de wedstrijd tegen Leicester City een enkelblessure op die hem vermoedelijk zo'n drie maanden aan de kant houdt en de Nederlandse verdediger wordt node gemist bij Southampton. The Saints wonnen nog wel van Liverpool, maar leden vervolgens drie achtereenvolgende nederlagen. Ronald de Boer is lovend over de ontwikkeling die Van Dijk de laatste jaren heeft doorgemaakt.

"Hij heeft een omschakeling gemaakt in positieve zin. Onder Ronald Koeman heeft hij ongelofelijke progressie geboekt en sinds dit jaar behoort hij tot de beste verdedigers in de Premier League", zegt de voormalig Oranje-international, die tegenwoordig werkzaam is als analist. De 25-jarige Van Dijk debuteerde in het betaald voetbal bij FC Groningen en kwam uiteindelijk via Celtic in 2015 bij Southampton terecht.

"Bij Groningen deed hij het oké. Fysiek was hij sterk, maar wij Nederlanders verlangen van een verdediger ook dat hij in staat is om de bal naar een speler in hetzelfde shirt te spelen", legt De Boer uit aan talkSport. "We dachten dat daar zijn kwaliteiten niet lagen, maar nu bewijst hij het tegendeel. Zijn passing is geweldig, maar nog veel belangrijker is dat hij ook in defensief opzicht uitstekend is. Dat bewijst hij week in, week uit in een van de zwaarste competities ter wereld."