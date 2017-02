‘Ik weet zeker dat ADO in de Eredivisie kan blijven’

Alfons Groenendijk staat voor de loodzware taak om ADO Den Haag dit seizoen voor degradatie te behoeden. De 52-jarige keuzeheer werd woensdagmiddag aangesteld als opvolger van Zeljko Petrovic, die eerder op de week zijn congé kreeg na de tegenvallende resultaten van de laatste maanden, en is optimistisch over de overlevingskansen van ADO.

"Ik ben ervan overtuigd dat wij in de Eredivisie kunnen blijven, anders was ik hier niet geweest", zei Groenendijk bij zijn presentatie. Hij is zich desalniettemin bewust van de erbarmelijke situatie waarin de Haagse club momenteel zit. ADO vergaarde slechts acht punten in zijn laatste achttien competitiewedstrijden en is daardoor afgezakt naar een zestiende plaats in de Eredivisie. "Ik weet dat het niet gemakkelijk wordt, maar daar loop ik niet van weg. We zullen er heel hard aan moeten werken, en er is niet heel veel tijd."

"Morgen heb ik de kans me aan de groep voor te stellen, waarna zaterdag alweer een wedstrijd tegen Go Ahead wacht. Dat is direct een belangrijk duel in de strijd om lijfsbehoud", besloot de oefenmeester, die in het verleden werkzaam was bij onder meer Willem II en Excelsior. Groenendijk weet zich gesteund door manager voetbalzaken Jeffrey van As. "We zijn gistermiddag voor het eerst met elkaar gaan zitten, en vanochtend hebben we het papierwerk afgerond", zei de beleidsbepaler.