‘Hij moet zich bij AZ in de kijker keepen en dan komt Oranje echt wel weer’

Tim Krul maakte afgelopen winter op huurbasis de overstap naar AZ, waar hij afgelopen weekeinde voor het eerst onder de lat stond. Henk Timmer maakt zich geen zorgen over de 28-jarige sluitpost. Volgens de oud-doelman is hetzelfde scenario als in de loopbaan van Edwin van der Sar denkbaar.

Van der Sar vertrok van Juventus naar Fulham, om daarna nog jaren bij Manchester United te keepen. “Krul moet zich daaraan vasthouden. Hij moet zich bij AZ in de kijker keepen en dan komt Oranje echt wel weer in zicht voor hem. Hij heeft persoonlijkheid, Premier League-ervaring en is ook nog eens een goede gast. Het komt dus wel goed met hem”, stelt Timmer tegenover Voetbal International.

“Ik vind Krul echt een geweldige keeper en denk dat dit een heel verstandige stap is”, zegt de oud-doelman van onder meer AZ, Ajax en Feyenoord. Krul speelde de eerste seizoenshelft op huurbasis bij Ajax, maar kwam daar tot geen enkele wedstrijd in het eerste elftal. Afgelopen zaterdag maakte hij bij AZ direct zijn debuut in de Eredivisie, in de met 2-4 verloren thuiswedstrijd tegen PSV.