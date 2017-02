‘Anelka vond Kerkrade ook leuk, maar hij geeft de voorkeur aan Maastricht’

Roda JC Kerkrade maakte vorige week bekend in zee te gaan met Nicolas Anelka en haalde zo een grote naam in huis. Technisch directeur Ton Caanen werkte in de eerste week nauw samen met de voormalig Frans international en is onder de indruk van de voetbalkennis die de oud-topspits met zich meebrengt.