AZ deelt verlenging uit: ‘Bij ons waren er niet veel vraagtekens’

AZ heeft besloten om langer door te gaan met John van den Brom. De Alkmaarders hebben de optie in het aflopende contract van de oefenmeester dinsdagmiddag gelicht, zo maakte de club bekend via de officiële kanalen. Van den Brom staat nu tot medio 2018 onder contract in het AFAS Stadion.

“Ik ben ontzettend blij dat we met elkaar doorgaan. Tot op de dag van vandaag werk ik met veel plezier bij deze club.”, reageert de trainer op zijn contractverlenging. Technisch directeur Max Huiberts is eveneens tevreden met de keuze: “We hebben in de winter teruggekeken naar afgelopen jaar en daarna hebben we vooruit gekeken naar de toekomst. Daar hadden we tot 1 maart de tijd voor, dat is uiteindelijk iets eerder geworden. Bij ons waren er niet veel vraagtekens, we hebben er veel geloof in om met elkaar door te gaan.”

Van den Brom volgde in september 2014 Marco van Basten op als hoofdcoach in Alkmaar. Eind vorige maand leek de trainer nog dicht bij een vertrek naar het Maccabi Tel Aviv van Jordi Cruijff. Die geruchten bleken toen echter niet op waarheid berust.