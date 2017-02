‘Er is kritiek als je geen prijzen wint, daar verschillen Wenger en Mourinho'

William Gallas speelde tijdens zijn carrière onder meer voor Chelsea en Arsenal. Bij die clubs had de Fransman zowel José Mourinho als Arsène Wenger als manager. Hij kan begrijpen dat er de laatste tijd steeds meer kritiek op de oefenmeester van Arsenal komt, aangezien the Gunners de laatste jaren weinig prijzen wonnen.

“Je krijgt kritiek als je geen prijzen wint, wanneer je geen wedstrijden wint. Dat is misschien het verschil tussen Mourinho en Wenger”, zegt Gallas tegenover talkSPORT. “Mourinho wil iedere wedstrijd winnen en houdt daar soms aan het einde van het seizoen een prijs aan over. Maar Arsenal is al sinds 2004 geen kampioen meer geworden en doordat het voetbal veranderd is, krijgt Arsène veel kritiek.”

“Voetbal gaat over winnen, over prijzen. Spelers willen prijzen winnen. Als je geen prijs hebt gewonnen, voelt dat als teleurstelling na je carrière”, stelt de 84-voudig Frans international. “Ik weet niet wat Arsenal nu gaat doen, maar ze moeten weer prijzen gaan winnen. Misschien moet er aan het einde van het seizoen iets veranderen. We moeten niet vergeten wat Wenger heeft betekend voor de club. Soms heeft hij goed werk geleverd en je kan zo’n manager niet zomaar ontslaan. Daarom moet het bestuur aan het einde seizoen in gesprek met hem, om een oplossing te vinden.”