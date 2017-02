Afzwaaiend clubicoon verrast Bayern: ‘We dachten het gezamenlijk te gaan doen’

Philipp Lahm maakte dinsdagavond bekend aan het einde van het seizoen een punt achter zijn loopbaan te zetten en hoewel er al eerder geruchten gingen over zijn pensioen, kwam de mededeling voor Bayern München toch nog onverwacht. De club was nog in gesprek met zijn aanvoerder over een bestuurlijke functie, maar Lahm besloot om dit aanbood ook naast zich neer te leggen.

“Bayern is verrast door de aanpak van Lahm en zijn adviseur. Uli Hoeness en ik hebben de afgelopen maanden open, intensieve en constructieve gesprekken gevoerd met Lahm over de positie van sportief directeur bij onze club”, leest een verklaring van voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. “Eind vorige week informeerde hij ons dat hij op dit moment niet beschikbaar is voor een dergelijke positie en dat hij graag een voortijdig einde wilde maken aan zijn contract, dat nog doorloopt tot medio 2018.”

“Tot gisteren (dinsdag, red.) gingen wij er vanuit dat er een gezamenlijke verklaring zou komen namens Lahm en Bayern”, gaat Rummenigge verder. “Philipp is al een meer dan een decennium een belangrijke speler voor Bayern. We zijn ervan overtuigd dat onze aanvoerder zich nu volledig op het team zal gaan richten. We willen duidelijk maken dat de deur bij Bayern altijd open zal blijven staan voor Philipp Lahm.”