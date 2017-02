‘Oranje kan dat soort spelers goed gebruiken, zeker nu’

Vrij geruisloos heeft Ruud Vormer zich tot vaste waarde ontwikkeld in de Belgische competitie. De middenvelder van Club Brugge wordt mogelijk woensdag beloond met de Gouden Schoen, de prijs voor de beste speler van de Jupiler Pro League. Volgens analist Aad de Mos moet bondscoach Danny Blind zijn auto binnenkort maar eens richting Brugge sturen.

“Omdat wij geen spelers van wereldklasse meer hebben, hebben wij andere types nodig. Ruud is een balafpakker, iemand die een tegenstander kan elimineren. Dat soort spelers kun je goed gebruiken. Zeker nu”, zegt De Mos tegenover Trouw. Vormer stapte tweeënhalf jaar geleden over van Feyenoord naar Club Brugge. Met de Belgische topclub werd de middenvelder afgelopen jaar landskampioen.

Volgens De Mos heeft de stap naar België Vormer goed gedaan. “Hij heeft zich, met dank aan het Belgische competitiemodel, steeds verder ontwikkeld. In België moet je er elke wedstrijd staan, in tegenstelling tot de Eredivisie, waar topclubs eenvoudig winnen van clubs in het rechterrijtje. Die weerstand heeft hem beter gemaakt”, stelt de oud-trainer. "Ruud krijgt veel respect van de Belgen. Hij is een typische box-to-box-middenvelder. Dat zien ze daar graag. Bij Brugge is hij de aanjager, zoals Johan Neeskens vroeger ook was. Als Ruud gaat, gaat iedereen met hem mee.”