VIDEO - AS Monaco blijft aan kop na benauwde zege op middenmoter

AS Monaco blijft aan kop na benauwde zege op middenmoter

AS Monaco blijft voorlopig koploper van de Ligue 1. De Monegasken hadden de nodige moeite met Montpellier, maar wonnen wel: 1-2. In de eerste helft kwamen de bezoekers door doelpunten van Kamil Glik en Kylian Mbappe op een 0-2 voorsprong. Via Vitorino Hilton kwam Montpellier al snel na rust terug. Doordat Monaco met tien man kwam te staan, had de ploeg het nog even moeilijk in de slotfase.