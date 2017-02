Feyenoorder sluit zomers vertrek niet uit: ‘Maar ik heb geen haast hoor’

Terence Kongolo is als linkerverdediger een belangrijke schakel in het elftal van koploper Feyenoord. Hij heeft in Rotterdam nog anderhalf jaar contract en vertrekt dus mogelijk komende zomer. Een transfer is alleen aan de orde als Kongolo het gevoel heeft dat hij bij zijn nieuwe club aan spelen toekomt.

“In het voetbal is niets zeker, maar dat ik ooit de stap wil maken naar een grotere competitie, weet ik allang. Mocht dat komende zomer nog niet gebeuren, dan raak ik echt niet in paniek. Ik wil alleen naar een club waar ik ook ga spelen”, zegt Kongolo in gesprek met Voetbal International. Als hij zijn contract niet verlengt in Rotterdam, zal Feyenoord hem komende zomer wel van de hand moeten doen om nog wat aan hem over te houden.

“Ik heb hier na dit seizoen nog een contract voor één jaar, dus zoiets kun je in de voetballerij nooit uitsluiten”, legt verdediger uit. “Maar ik heb geen haast, hoor. Ik zit prima bij Feyenoord. Uiteindelijk wil ik wel een keer de stap maken naar een grotere competitie. Duitsland of Engeland.”