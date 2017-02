Reading heeft geen haast met verlengen Stam: ‘Focus ligt nu op voetbal’

Jaap Stam presteert dit seizoen uitstekend met Reading en heeft nog een contract voor anderhalf jaar bij the Royals. Technisch directeur Brian Tevreden heeft geen haast om het contract van Stam te verlengen. Volgens hem gaat de club aan het einde van het seizoen om de tafel met de Nederlandse oefenmeester.

“Jaap houdt van structuur en ik ben hetzelfde. Als je naar een andere club gaat, weet je niet zeker of die structuur er is. Je kan ergens naartoe gaan, niet presteren en vijf minuten later sta je weer op straat”, zegt Tevreden tegen de Reading Chronicle. “Hij is geen persoon die snel van club zal veranderen, dat ben ik ook niet. De communicatie tussen ons is perfect, we hebben het over veel zaken.”

“We kennen elkaar goed en zijn contract is iets voor later. Hij wil zich nu op voetbal focussen, we hebben het aan het einde van het seizoen over de toekomst”, stelt de technisch directeur. Reading staat momenteel derde in de Championship. “Het is goed om te zien dat we goed presteren en dat de fans enthousiast worden. Dat was in het begin van het seizoen wel anders, omdat we onze filosofie moesten aanpassen. Maar nu staan ze weer achter ons.”