ADO stelt Groenendijk aan als opvolger Petrovic

Alfons Groenendijk is de nieuwe trainer van ADO Den Haag, zo heeft de club uit de Hofstad woensdagochtend via de officiële kanalen bekend gemaakt. De oefenmeester volgt de op dinsdag ontslagen Zeljko Petrovic op en heeft zich voor de rest van het seizoen, met een optie voor nog twee jaar, aan de nummer zestien van de Eredivisie verbonden.

Petrovic werd dinsdag de laan uit gestuurd vanwege de slechte resultaten van de afgelopen maanden. Onder leiding van de Montenegrijn kwam ADO in de afgelopen zeventien wedstrijden niet verder dan slechts zeven punten in de Eredivisie. Bij Groenendijk ligt nu de taak om de club weer boven de rode streep te krijgen.

De 52-jarige trainer heeft al een verleden bij de club: hij maakte in het seizoen 1982/83 zijn debuut in het profvoetbal bij FC Den Haag. Als trainer werkte hij in het verleden onder meer bij Willem II, FC Den Bosch, Jong Ajax en Excelsior. Groenendijk werd dinsdag, samen met Robert Maaskant, al meteen genoemd als potentiële opvolger voor de ontslagen Petrovic. De nieuwe trainer zal donderdag zijn eerste training leiden. Hij wordt geassisteerd door Ekrem Kahya, Raymond Mulder en John Nieuwenburg.

Manager Voetbalzaken Jeffrey van As toont zich op de website van de club verguld: "Alfons is een goede trainer die vorig seizoen bij Excelsior heeft bewezen om met beperkte middelen de club te kunnen behouden voor de Eredivisie. Bij ons komt hij in een vergelijkbare situatie terecht en wij kunnen zijn ervaring goed gebruiken. Ik heb er vertrouwen in dat hij ons op het hoogste niveau kan houden. Dat hij deze club van haver tot gort kent, is voor Alfons een groot voordeel.