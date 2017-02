‘ADO Den Haag presenteert woensdagmiddag opvolger Petrovic'

Alfons Groenendijk volgt Zeljko Petrovic op als trainer van ADO Den Haag. De technische staf wordt verder uitgebreid met Dirk Heesen, die de rechterhand van Groenendijk wordt. Dat meldt Omroep West. Woensdagmiddag wordt de nieuwe trainer voorgesteld aan de pers.

De aanstelling van de 52-jarige Groenendijk is op voorspraak van Martin Jol. Hij zit namens de HFC (cultuurbewakers) in de Raad van Commissarissen. Groenendijk kent de club goed. Hij speelde er tussen 1982 en 1987. Ook Heesen is geen onbekende, hij droeg tussen 1992 en 1998 het shirt van ADO Den Haag.

Petrovic werd dinsdag ontslagen na tegenvallende prestaties. Robert Maaskant werd als eerste genoemd als opvolger, later kwam daar de naam van Groenendijk bij. Laatstgenoemde moet ADO Den Haag voor degradatie behoeden. De club uit de Hofstad staat op de zestiende plaats. Zaterdag wacht de degradatiekraker tegen Go Ahead Eagles.