Wenger krijgt bijval van clubicoon: ‘Zijn werk is lastig op dit moment’

Door de 3-1 nederlaag tegen Chelsea afgelopen weekeinde lijkt Arsenal definitief uitgeschakeld in de strijd om de titel. Het is alweer twaalf jaar geleden dat the Gunners voor het laatst kampioen van Engeland werden. Mede daardoor neemt de druk op manager Arsène Wenger toe.

Clubicoon Thierry Henry vindt echter niet dat de oefenmeester moet vertrekken. “Persoonlijk vind ik van niet, nee. Moet hij van tactiek veranderen? Ik weet niet of hij bereid is dat te doen. Maar zijn werk is nu lastig, er zit iets mentaal niet goed. Dat is moeilijk op te lossen”, legt Henry uit tegenover RMC Sport. “Als je de selecties van Arsenal en Chelsea aan het begin van het seizoen naast elkaar legt, zijn er geen grote kwaliteitsverschillen. Dat betekent dat het op papier mogelijk is.”

“Ik denk dat de spelers van Arsenal zich niet bewust zijn van wat ze kunnen bereiken. Op sommige momenten moet je geloven dat je kan winnen. Dat vereist eigen verantwoordelijkheden van de groep, discipline”, gaat de Fransman verder, die momenteel assistent-bondscoach van België is. “Ik leef mijn droom van dag tot dag. Manager van Arsenal? Ik zou geen nee zeggen. Maar ik heb nu nog niks bereikt als coach en ik respecteer de mensen die er zitten. Arsenal is een hele belangrijke club voor mij, dat kan ik niet ontkennen.”