Lof voor Overmars ‘Hij was standvastig: Ajax ging voor de crème de la crème’

Als mede-oprichter van Foza Sports Group begeleidt Daan Kramp diverse Braziliaanse spelers en talenten. Hij was als tussenpersoon betrokken bij de transfer van David Neres van São Paulo naar Ajax. Hij noemt het ‘lovenswaardig’ dat Ajax minimaal twaalf miljoen euro durft te betalen voor de negentienjarige Braziliaans jeugdinternational.

Ajax werkte maanden aan de komst van David Neres. De onderhandelingen verliepen moeizaam. "Braziliaanse clubs spelen het spel heel stevig, waarbij São Paulo ook nog eens te boek staat als de moeilijkste club van Zuid-Amerika om mee te onderhandelen”, vertelt Kramp in gesprek met Voetbal International. “Braziliaanse clubs zijn zó leep, zó gehaaid om het onderste uit de kan te halen, terwijl Marc Overmars ook heel scherp kan onderhandelen.”

Kramp noemt de transfer ‘een boeiend proces’, maar zag in januari dat de transfer bijna in het water viel. "Er waren zeker momenten waarop andere clubs allang zouden zijn afgehaakt. Maar Overmars was standvastig: Ajax ging voor de crème de la crème, en anders niets. Alle lof voor hen, want het is tegen de stroming in. Het is inmiddels on-Ajax en on-Nederlands een dergelijke investering te doen."