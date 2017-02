Ajax-huurling nog niet bezig met toekomst: ‘Dat is nu geen issue voor mij’

Queensy Menig is voor het tweede jaar op rij verhuurd aan PEC Zwolle. De vleugelaanvaller ligt tot 2019 vast bij Ajax, maar weet nog niet of hij komende zomer zal terugkeren naar Amsterdam. Pas komende zomer zal Menig de beslissing maken waar zijn toekomst zal liggen.

“Ajax is nu geen issue voor mij. PEC Zwolle is belangrijk nu. Deze mooie club gaan we met z'n allen in de Eredivisie houden. Daarna kijk ik naar mijn eigen toekomst”, zegt Menig tegen De Stentor. In de eerste vier wedstrijden van 2017, was de aanvaller betrokken bij drie van de zeven doelpunten. “Het tekent dat ik goed in mijn vel zit.”

“Ik heb veel gesproken met trainer Rond Jans en hij geeft me vertrouwen. Dat heb ik nodig, zoals elk mens daar beter van gaat functioneren”, spreekt de vleugelaanvaller. “Maar het klopt dat het verwachtingspatroon van de buitenwacht rond mijn persoontje hoog is. De lat ligt voor een voetballer altijd hoger als je van Ajax komt. Geen probleem, ik eis ook veel van me zelf en wil belangrijk zijn voor PEC. Mooi dat het nu lukt.”