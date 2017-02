Einde Terry bij Chelsea nadert: ‘Het is tijd om te gaan, anderen gaan shinen’

John Terry maakte sinds september pas zes speelminuten voor Chelsea in de Premier League. Voor Marcel Desailly is de situatie herkenbaar, hij vergelijkt het namelijk met zijn eigen einde bij the Blues. Volgens de Fransman is de tijd gekomen dat Terry moet vertrekken uit Londen.

“Ik ben vertrokken omdat ze sneller en beter waren geworden dan ik. Hij was tijd voor mij om te gaan en voor hen om te shinen. Nu is het voor John zijn tijd om te gaan”, zegt Desailly tegen Daily Mail. “Het is goed om te zien hoe hij met zijn situatie om gaat. Je bent aan de kant geschoven, omdat andere spelers beter zijn of geschikter zijn voor de tactiek. Maar je bent er nog steeds, gefocust.”

“Je herinnert spelers eraan als ze het niet goed doen op de training, voor dat soort dingetjes is John er nu nog”, gaat de Fransman verder. “Het is een andere fase voor John, hij was als eerste keuze een leider en is dat als tweede keuze nog steeds. Hij is daar om de groep een boost te geven en zet met zijn aanwezigheid druk op de basisspelers. Als John Terry op de bank zit, staat er druk op om te presteren als basisspeler.”