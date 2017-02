‘Ik speelde alles bij Valencia en Oranje en genoot belangstelling van Bayern’

Hedwigers Maduro heeft de hoogtepunten in zijn carrière achter de rug. De middenvelder van FC Groningen komt niet meer in de plannen van trainer Ernest Faber voor en is naar de tribune verwezen. De ex-Ajacied hoopt op korte termijn te vertrekken uit het Noordlease Stadion. Hij heeft zijn zinnen gezet op een avontuur in de Verenigde Staten.

"Ik noem het niet afbouwen, maar wil nog één keer van een mooi avontuur genieten", zegt hij in een interview met het Algemeen Dagblad. De voormalig speler van Valencia wil zich nog laten zien. “Geloof me: ik kan echt nog wel voetballen. En fysiek mankeert er niets aan me. Ik hoor elke training bij de vijf spelers die de meeste kilometers hebben gelopen. Eigenlijk is het heel simpel. Ik speel niet door een keuze van de club. Maar ik heb altijd mijn werk gedaan en er nooit met de pet naar gegooid. Niemand bij FC Groningen kan negatief over mij praten."

De 31-jarige Maduro, die achttien keer in Oranje speelde, werd in 2008 door Valencia opgepikt. Het bleek zijn plafond, want nadien ging het bergafwaarts. “Een blessure in 2010 was het turning point van mijn carrière. Ik speelde alles bij Valencia en het Nederlands elftal en stond in de belangstelling van Bayern München. Tot ik mijn enkelbanden scheurde en vijf maanden moest revalideren. Mijn niveau van vóór die blessure - dat heb ik nooit meer aangetikt.”