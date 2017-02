Cillessen blinkt uit in Camp Nou: ‘Maar speel liever zoals tegen Gladbach’

Jasper Cillessen heeft een prachtige avond achter de rug. In de Copa del Rey was hij van grote waarde voor Barcelona en sleepte hij zijn ploeg er voornamelijk in de openingsfase doorheen met een aantal uitstekende reddingen. Mede dankzij zijn uitstekende spel plaatsten de Catalanen zich ten koste van Atlético Madrid voor de finale van het Spaanse bekertoernooi.

Cillessen had goede reddingen op pogingen van Yannick Carrasco en Antoine Griezmann. Later in de wedstrijd leek het spannend te worden toen Kevín Gameiro een strafschop mocht nemen, maar oog in oog met de Oranje-international schoot hij over. Cillessen was kansloos bij de gelijkmaker van Griezmann, maar wist de 1-1 over de streep te trekken.

Na afloop waren de aanwezige journalisten het met elkaar eens: dit was de beste wedstrijd van Cillessen onder de lat bij Barcelona. “Dat denk ik ook”, reageerde de doelman. “Maar ik speel liever zoals tegen Gladbach, waar ik niets te doen had. Het is veel beter als ik niets te doen heb.”