Waar de scouting van Ajax zich de afgelopen jaren met name richtte op Scandinavië, is sinds de komst van Henk Veldmate de blik gericht op Zuid-Amerika. Spelers als Mateo Cassierra, Davinson Sánchez en David Neres werden aangetrokken. Toch zegt het hoofd van de scouting niet aan de basis gestaan te hebben van die transfers en weigert hij te spreken van een ‘Veldmate-koers’.

“Ik hoor en lees geregeld verzinsels, dan schud ik met mijn hoofd, om vervolgens te merken dat die verhalen een heel eigen leven gaan leiden”, zegt Veldmate tegenover Voetbal International. "Ik ben niet zo ervaren met Zuid-Amerika. Dat beeld wordt op de een of andere manier de wereld in geholpen. Het zal ongetwijfeld met Luis Suárez te maken hebben, maar ik zat met FC Groningen bijvoorbeeld meer in Scandinavië dan waar dan ook, om maar iets te noemen.”

Veldmate benadrukt dat Ajax de drie Zuid-Amerikaanse aanwinsten al op het oog had voor zijn komst. “Dat er spelers zijn gekomen uit Zuid-Amerika sinds ik bij Ajax werk, heeft niet direct met mijn aanwezigheid te maken. Natuurlijk heb ik in onze scouting ook een adviserende stem, maar Ajax had de drie betreffende spelers al in kaart. Ik ben er later bijgekomen. Ik heb ze dus nog wel zien spelen, maar ze komen zeker niet uit mijn koker, zoals mensen elkaar nog weleens na papegaaien.”