Vraagtekens bij wonderlijk herstel: ‘Sta echt te kijken van het geval-Milik’

119 dagen na zijn zware kruisband-blessure zat Arek Milik afgelopen weekend al bij de wedstrijdselectie van Napoli voor het duel met Bologna. Waar normaal wordt uitgegaan van een herstelperiode van zes tot negen maanden, had de ex-Ajacied minder dan vier maanden nodig. Orthopedisch chirurg Rien Heijboer en FC Utrecht-middenvelder Willem Janssen kijken met verbazing naar het herstel van Milik.

Milik maakte afgelopen zomer voor 32 miljoen euro de overstap van Ajax naar Napoli. Of de druk om snel te herstellen is verhoogd door die transfersom? “In de topsport wordt vaker aan succes op de korte termijn gedacht”, zegt Heijboer tegenover het Algemeen Dagblad. “In Zuid-Europa wil men nog wel eens kiezen voor de 'kort-door-de-bocht-oplossing'. Het uitgangspunt moet natuurlijk altijd zijn om in één keer goed te revalideren en er lang plezier van te hebben.”

Janssen, aanvoerder van FC Utrecht, liep eerder ook een kruisbandblessure op en had zes maanden nodig om weer fit te worden. Na vier maanden durfde hij nog niet eens te denken aan groepstraining. “Daarom sta ik echt te kijken van het geval-Milik'', aldus Janssen. “Ik wilde echt geen risico lopen. Liever een maand langer herstellen dan straks langer aan de kant. De kans op herhaling is namelijk groot. En zo'n eenzame periode wil je niet twee keer beleven.''