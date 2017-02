Beschamende blunder wordt PSG niet fataal in duel met Kishna en El Ghazi

Paris Saint-Germain heeft dinsdagavond op de valreep puntverlies afgewend tegen Lille. De nummer twee van Frankrijk liep kort voor tijd aan tegen de 1-1 na een blunder van keeper Alphonse Aréola, maar in blessuretijd werd Lucas Moura de held. Bij Lille deed Ricardo Kishna zeventig minuten mee en speelde Anwar El Ghazi de hele wedstrijd; het was zijn debuut. PSG heeft een achterstand van drie punten op koploper AS Monaco.

El Ghazi raakte de bal in de eerste helft bijna niet aan. De ex-Ajacied fungeerde als spits en was voorin geïsoleerd, totdat hij drie minuten voor rust opeens opdook met de bal. Hij vond de tijd en ruimte om vanaf de rand van het strafschopgebied uit te halen en dwong Aréola tot een goede redding. Het was de tweede serieuze kans voor Lille. De eerste was even daarvoor, toen aanvoerder Franck Béria bij een corner amper werd gedekt en probeerde binnen te koppen. Opnieuw lette Aréola op.

Verder domineerde PSG in de eerste helft. De gastheer stuitte keer op keer op doelman Vincent Enyeama, de uitblinker aan de zijde van Lille. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij een afstandsschot van Ángel di María en een vrije kopbal van Edinson Cavani. Bovendien wist Hatem Ben Arfa een fraaie solo niet te bekronen met een doelpunt. Ook in de tweede helft had PSG het overwicht. De ploeg van Unai Emery kwam desondanks nauwelijks door de defensie van Lille heen. Dat lukte pas twintig minuten voor tijd en daarna barstte de wedstrijd echt los.

Het was Cavani die de ban brak. Di María gooide een vrije trap voor vanaf de linkerflank, die onbedoeld werd verlengd door Kishna bij de eerste paal. Cavani reageerde als eerste en kopte binnen. Hij was zichtbaar opgelucht, maar vier minuten voor tijd kwam Lille toch langszij dankzij een beschamende blunder van doelman Aréola. De keeper kreeg de bal niet weg nadat hij Eric Bautheac uitkapte en Nicolas de Préville profiteerde in een leeg doel. In de tweede minuut van de blessuretijd zorgde Lucas Moura ervoor dat de punten toch in het Parc des Princes bleven. Hij kon van dichtbij binnentikken, vermoedelijk in buitenspelpositie, nadat een schot van Cavani was gekeerd door Enyeama.