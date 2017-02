Barça overleeft bizarre halve finale met drie rode kaarten

In een veelbewogen returnwedstrijd tegen Atlético Madrid heeft Barcelona zich geplaatst voor de finale van de Copa del Rey. Na de 1-2 zege in de heenwedstrijd hadden de Catalanen goede papieren, maar men begon de wedstrijd zwak. Jasper Cillessen werd toegezongen na reddingen in de eerste helft, Luis Suárez maakte er vlak voor rust 1-0 van en in de tweede helft volgden drie rode kaarten, waaronder eentje voor Suárez in de slotminuut. Hij mist de finale tegen Deportivo Alavés of Celta de Vigo. Het werd uiteindelijk 1-1, ondanks dat Atlético een penalty miste.

Dat Barcelona op slag van rust de leiding greep, was verrassend te noemen. De ploeg van Luis Enrique speelde misschien wel een van de meest teleurstellende eerste helften van het seizoen. Het was te danken aan Cillessen dat de bekerhouder de nul hield, want zelf creëerde Barcelona vrijwel niets tot het openingsdoelpunt van Suárez. Atlético was naar Camp Nou afgereisd voor de winst en zette hoog druk. Daar had Barcelona geen passend antwoord op. In de zesde minuut moest Cillessen voor het eerst aan de bak, toen Atlético razendsnel counterde na een hoekschop van Barcelona.

Yannick Ferreira Carrasco stormde het zestienmetergebied binnen. De Belg kapte naar binnen, maar plaatste zijn schot niet in de hoek. Cillessen bokste het leer weg. De Nederlander, bezig aan zijn negende wedstrijd in Catalaanse dienst, oogde onverstoorbaar. Ook in de elfde minuut leverde hij een uitstekende redding. Antoine Griezmann knikte van dichtbij richting doel na een vrije trap van Koke, maar Cillessen voorkwam met een reflex dat de bal binnenzeilde. Hoewel het eventuele doelpunt vanwege een buitenspelsituatie sowieso niet had geteld, was het voor de ex-Ajacied een nieuw moment om zich te onderscheiden.

Het waren bovendien de twee beste mogelijkheden voor Atlético in de eerste 45 minuten. Aan de overzijde lukte het Barcelona niet om succesvol te combineren en dus leek de eerste helft doelpuntloos te eindigen. Messi speelde zichzelf echter vrij en dwong Miguel Ángel Moyà tot een redding, waarna de toegesnelde Suárez er 1-0 van maakte. In de tweede helft oogde Barcelona aanvankelijk meer op z'n gemak dan voor rust. Daar kwam echter verandering in toen Sergi Roberto zijn tweede gele kaart incasseerde na een overtreding op Filipe Luís.

Vrijwel direct daarna dacht Atlético het numerieke overwicht uit te buiten. Griezmann passeerde Cillessen in de verre hoek, maar het doelpunt werd onterecht geannuleerd wegens buitenspel. Vervolgens werd het tien tegen tien: Carrasco incasseerde ruim twintig minuten voor tijd zijn tweede gele kaart. Toch wist Atlético nog een strafschop te versieren, na een overtreding van Gerard Piqué. Kévin Gameiro schoot oog in oog met Cillessen hoog over. Die fout maakte hij kort daarna goed, door op aangeven van Griezmann de 1-1 binnen te tikken. Suárez beging kort voor tijd een overtreding op Koke en moest eraf met zijn tweede gele kaart.