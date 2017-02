AS Roma walst over Fiorentina heen en neemt tweede plaats over

AS Roma heeft dinsdagavond geen fout gemaakt tegen Fiorentina. Op eigen veld was de ploeg van trainer Luciano Spalletti de bovenliggende partij en werd het krachtsverschil uitgedrukt op het scorebord. De nieuwe nummer twee van de Serie A won met 4-0.

Roma had het betere van het spel en kwam na 39 minuten spelen op voorsprong. Het was Daniele de Rossi die Edin Dzeko met een diepe bal aanspeelde. De spits controleerde en rondde beheerst af. Na een uur spelen was het opnieuw De Rossi die aan de basis stond van het doelpunt. Zijn afgemeten vrije trap werd met het hoofd tegen de touwen gewerkt door Federico Fazio: 2-0.

Met nog half uur op de klok was de wedstrijd zo goed als gespeeld. Een kwartier voor tijd bracht Radja Nainggolan de score op 3-0. Dzeko bepaalde de eindstand op 4-0 met zijn zestiende competitiedoelpunt van het seizoen. Door de zege neemt Roma de tweede plaats van Napoli over.