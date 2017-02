Bayern München verpest officieel debuut Bazoer en blijft jagen op trofee

Bayern München heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de DFB-Pokal. In eigen huis rekende de bekerhouder met 1-0 af met VfL Wolfsburg. Lange tijd hadden de bezoekers, met debutant Riechedly Bazoer in de gelederen, weinig in te brengen, maar in de slotfase werd het toch nog spannend in de Allianz Arena.

In de laatste twee Bundesliga-ontmoetingen was Wolfsburg kansloos in de Allianz Arena (5-1 en 5-0) en ook in de beker kende Bayern tachtig minuten lang geen enkele moeite. De score viel minder hoog uit, al had de ploeg van Carlo Ancelotti in de eerste helft vaker kunnen scoren. Het bleef bij een fortuinlijke, doeltreffende uithaal van Douglas Costa in minuut achttien. Zijn schot van circa 23 meter werd van richting veranderd door Luiz Gustavo, waardoor keeper Koen Casteels op het verkeerde been stond.

Bazoer dreigde zijn ploeg vervolgens nog verder in de problemen te brengen door de bal belabberd weg te werken, maar hij maakte zijn fout goed en voorkwam een tweede doelpunt. In balbezit waren die Wölfe ondermaats. In de spaarzame momenten dat men de bal had, slaagde de ploeg van Valérien Ismaël er niet in om Bayern ook maar enigszins in gevaar te brengen. Het aantal schoten van de bezoekers bleef in de eerste helft steken op nul. Bayern kreeg ook weinig goede kansen meer en dus bleef de 1-0 voorsprong staan.

In de tweede helft volgden kansen om die marge uit te breiden. Thiago Alcántara kreeg een uitstekende voorzet van Costa, maar zijn inzet scheerde over de lat. Bayern voerde het tempo op en was ook dichtbij via Costa zelf. De vleugelaanvaller rukte op langs de zijlijn en probeerde het vanuit een lastige hoek; Casteels bracht redding. De tijd begon langzaamaan te dringen voor Wolfsburg. Lange tijd leken de aanvallende intenties er niet te zijn, maar acht minuten voor tijd moest Manuel Neuer toch een prachtige redding leveren op een volley van Yunus Malli. Ook een pegel van Daniel Didavi werd gekeerd door de keeper.