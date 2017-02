‘Dat recht heeft Wenger verdiend, net als Sir Alex Ferguson het verdiende’

Het ziet ernaar uit dat Arsenal is uitgeschakeld in de Engelse titelstrijd. Na twee opeenvolgende nederlagen, waaronder een 3-1 verlies bij koploper Chelsea, is de achterstand op the Blues opgelopen twaalf punten. Arsène Wenger slaagde er sinds 2004 niet meer in om Arsenal aan een landstitel te helpen, maar toch verwacht Martin Keown dat de oefenmeester het volgend jaar 'gewoon' weer probeert.

Het contract van Wenger loopt na dit seizoen af. Vorige maand schreef de Daily Mirror dat le Professeur in maart voor twee jaar gaat bijtekenen, al heeft Wenger zelf nog geen duidelijkheid verschaft. "Nu Arsenal zichzelf een beetje lijkt te verliezen, doemt de vraag weer op", weet ook Arsenal-icoon Keown. "Maar de club is zo pragmatisch, dat ik Arsène niet zie vertrekken. Of hij nu wel of niet zou moeten vertrekken, ik zie het niet gebeuren. Als hij weggaat, is dat zijn eigen beslissing."

"Dat recht heeft hij verdiend, net als Sir Alex Ferguson bij Manchester United", vervolgt de oud-verdediger, die in 2004 deel uitmaakte van de laatste kampioensploeg van the Gunners. "Hij bepaalt wanneer hij weggaat. Maar ik heb diep vanbinnen het gevoel dat hij al heeft besloten te zullen blijven. Het is alleen nog de vraag wanneer het wordt bekendgemaakt. Zo'n resultaat als tegen Chelsea maakt dat moeilijker. Arsène handelt niet uit impulsen: hij moet doen wat het beste is voor Arsenal en niet alleen voor hemzelf."