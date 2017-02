‘Lahm stopt na dit seizoen en bedankt voor nieuwe rol bij Bayern München’

Philipp Lahm stopt na dit seizoen met voetballen. Dat meldt Sport Bild dinsdagavond. Ondanks een doorlopend contract tot medio 2018, houdt de aanvoerder van Bayern München het na deze voetbaljaargang voor gezien. Het aanbod van de club om aan de slag te gaan als technisch directeur, legt Lahm naast zich neer.

Bayern München hield al enige tijd rekening met het aanstaande moment waarop Lahm zijn voetbalschoenen aan de wilgen zou hangen. De club zag in de 33-jarige Lahm de geschikte persoon voor de rol als technisch directeur, maar na meerdere gesprekken gevoerd te hebben heeft hij aangegeven daar geen trek in te hebben.

Lahm, die met Duitsland in 2014 wereldkampioen werd en in 2013 de Champions League won, zal zijn doorlopende contract niet uitdienen en na dit seizoen afscheid nemen van Bayern. Voorlopig zal de verdediger niet terugkeren in de voetballerij, hij wil eerst van zijn rust genieten. Lahm werd tot dusver zeven keer landskampioen met Bayern en won zes keer de Duitse beker.