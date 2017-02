‘Jol wilde me niet hebben: prima, dan geniet ik lekker van het leven’

Kevin-Prince Boateng speelt sinds afgelopen zomer voor Las Palmas, maar zijn carrière dreigde tien jaar geleden te ontsporen. In 2007, toen Tottenham Hotspur zo'n 6,3 miljoen euro neertelde om de middenvelder over te nemen van Hertha BSC, was Boateng vaker in het uitgaansleven te vinden dan op het veld. De Ghanees kampte met overgewicht en toenmalig trainer Martin Jol wilde hem niet meer hebben.

De inmiddels 29-jarige Boateng vertelt aan the Guardian dat hij zes dagen per week uitging tot 06.00 uur 's ochtends. "Ik woog 95 kilo. Ik was veel te dik door de drank en het slechte eten", blikt hij terug. "Dat kan ik niet zijn, dacht ik. Ik wil die kerel niet zijn. Ik ben een voetballer. Ik belde twee echte vrienden op. Ze kwamen samen mijn koelkast en mijn hele huis opschonen. Van de een op de andere dag stopte ik. Ik dronk niet meer, ik ging niet meer uit. Ik begon te koken, want ik wilde gezond eten. Als ik het geleidelijk aan had gedaan, was het misschien niet gelukt. Ik had een schone lei nodig."

Boateng weet wel hoe het zover heeft kunnen komen. Hij geeft zichzelf de schuld van zijn gedrag. "Martin Jol vertelde na een maand dat hij me niet wilde hebben. Het werd dus ik tegen de wereld", vertelt de voormalig speler van onder meer AC Milan en Schalke 04. "'Prima, dan geniet ik lekker van het leven', zei ik. Ik realiseer me nu hoe slecht ik bezig was. Maar ik was pas twintig. Op dat moment denk je niet dat het fout gaat. Het geld bleef binnenstromen, dus haalde je je plezier ergens anders. Bij vrouwen, vrienden... neppe vrienden."

"Ik ging uit huis, verliet mijn familie en mijn vrouw verliet mij", roept Boateng in herinnering. Hij voelde zich volledig alleen. De meeste van zijn vrienden waren geen 'echte vrienden', omdat ze zich niet bekommerden om de sportieve carrière van Boateng. "Maar supporters interesseert het niet wat er in je privéleven gebeurt. Als je niet presteert, word je veroordeeld. Zo was ik ook, als supporter van Hertha BSC. Dat verandert nooit. In dit systeem ben je een nummer. Je kost geld, en als je niet werkt, wordt je nummer ingeruild. Het duurde even voor ik dat begreep."