‘Een verrader omdat ik bij Vitesse tekende, ik moest doodgeschopt worden’

Youssouf Hersi verliet NEC in 2005 en ging later spelen voor Vitesse. Spelen voor de aartsrivaal is niet iets wat hem in dank werd afgenomen door de supporters van de club uit Nijmegen. Hij verbleef in totaal drie jaar in Arnhem, jaren waarin hij nog regelmatig te maken kreeg met de fans van zijn oude club.

"Ik was een verrader omdat ik bij Vitesse tekende. Ik moest doodgeschopt worden", zegt de inmiddels 34-jarige Hersi tegenover Staantribune. "Alles wat je kunt bedenken, kreeg ik toen over me heen. Als je zo'n overstap maakt, weet je wat je kunt verwachten. Uiteindelijk kies je toch voor jezelf."

In aanloop naar iedere Gelderse derby tussen NEC en Vitesse, had Hersi het zwaar. "Je krijgt een hoop naar je toe gesmeten. Tijdens de wedstrijd krijg je er niet zoveel van mee, maar daaromheen wel."