‘VfL Wolfsburg en Galatasaray willen aantal Nederlanders uitbreiden tot drie’

Als Vincent Janssen in de komende maanden nog steeds niet aardt bij Tottenham Hotspur, zijn VfL Wolfsburg en Galatasaray mogelijk bereid een uitweg te bieden. De London Evening Standard schrijft dinsdag over de interesse in Janssen uit Duitsland en Turkije. De spits heeft sinds zijn komst naar Londen nog geen onuitwisbare indruk gemaakt.

Volgens de krant blijven Wolfsburg en Galatasaray de situatie van Janssen op de voet volgen. Beide clubs hebben op dit moment al twee Nederlanders op de loonlijst staan: Riechedly Bazoer en Jeffrey Bruma spelen voor die Wölfe, terwijl Nigel de Jong en Wesley Sneijder op het middenveld staan bij Galatasaray. Mocht Janssen zijn topvorm niet vinden in Londen, dan overwegen beide clubs in de zomer toe te slaan.

Afgelopen maand zouden de geïnteresseerde clubs al hebben geïnformeerd naar de voormalig Eredivisie-topscorer. Tottenham wilde echter geen enkele speler uit de A-selectie laten gaan. Janssen heeft vijf doelpunten gemaakt in 26 officiële wedstrijden voor the Spurs. Al zijn treffers kwamen voort uit strafschoppen.