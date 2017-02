Uitgedund Ajax te sterk voor Juventus in UEFA Youth League

Ajax Onder-19 heeft dinsdagavond op De Toekomst afgerekend met de leeftijdsgenoten van Juventus in de play-offs van de UEFA Youth League. De ploeg van trainer Aron Winter won met 2-0 van de Oude Dame door doelpunten van Carel Eiting en Kaj Sierhuis. Door de zege zijn de achtste finales bereikt.

Ajax moest het stellen zonder Francesco Antonucci (vertrokken naar AS Monaco), Matthijs de Ligt en Justin Kluivert. Laatstgenoemden zijn het elftal van Winter ontgroeid. Zonder de sterkhouders had Ajax het moeilijk tegen Juve, waar oud-international Fabio Grosso trainer is. De bezoekers hadden het overwicht en kregen kansen om op voorsprong te komen. Waar de 0-1 in de lucht hing, viel het doelpunt aan de andere kant. Vlak voor rust kreeg Juventus ene bal niet goed weggewerkt. Aanvoerder Eiting pikte op, bedacht zich niet en pegelde vanaf twintig meter de bal met zijn verkeerde been in de kruising.

Direct na rust sloeg Ajax opnieuw toe. Noa Lang bereikte op de rechterflank Anderson Lopez, die Sierhuis vond in het strafschopgebied. Met links schoot de Ajax-spits in de verre hoek de 0-2 binnen. De achterstand wekte frustratie op bij de spelers van Juventus, die een aantal smerige overtredingen uitdeelden. Juventus haalde de eindstreep met elf man op het veld, maar ligt uit de Youth League.