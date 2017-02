‘Zijn vertrek bij Ajax is een belachelijke stap van Krul’

Piet Schrijvers kan geen begrip opbrengen voor de transfer van Tim Krul naar AZ. De doelman verliet Ajax vorige maand zonder één wedstrijd gespeeld te hebben, nadat hij de concurrentiestrijd verloor van André Onana. In Alkmaar heeft de doelman vooralsnog een basisplek, maar toch was er volgens Schrijvers geen noodzaak voor een overstap.

In gesprek met Voetbal International betoogt de voormalig doelman van Ajax dat concurrentie bij het voetbal hoort. "Het klinkt misschien ouderwets, maar ik vind het een belachelijke stap. Krul zat nog maar net bij Ajax. Daar belandde hij op het tweede plan, terecht gezien de prestaties van Onana, maar dat hoort er ook bij."

Krul had bij Ajax ook stappen kunnen zetten, vindt de 46-voudig international van het Nederlands elftal. "Krul had toch kunnen blijven om zijn collega scherp te houden op het trainingsveld en zijn wedstrijden kunnen meepakken bij Jong Ajax?", vraagt Schrijvers zich hardop af. In zijn eerste wedstrijd onder de lat bij AZ ging Krul met 2-4 onderuit tegen PSV.