De Mos schuift ADO-kandidaat naar voren: ‘Zegt zinnige dingen bij FOX Sports’

Aad de Mos ziet Alfons Groenendijk als ideale opvolger van Zeljko Petrovic bij ADO Den Haag. Sinds zijn vertrek bij Excelsior na het seizoen 2015/16 is Groenendijk clubloos. Hij begon zijn spelerscarrière in Den Haag en beschikt volgens De Mos over de kwaliteiten om ADO in de Eredivisie te houden.

"Hij heeft het goed gedaan bij Excelsior, zegt zinnige dingen bij FOX Sports én heeft een ADO-verleden", somt de analist op in gesprek met Voetbal International. "Hij past in het profiel. De club heeft nu een tactisch sterke coach nodig. Het is nog niet te laat. Met een paar omzettingen kun je veel teweegbrengen."

Robert Maaskant wordt ook genoemd bij ADO. Zelf heeft De Mos in ieder geval geen oren naar de vacature. "Zeker niet, ik begin daar niet aan. Hetzelfde geldt voor Lex Schoenmaker, Dick Advocaat en Martin Jol. Ik wil gewoon naar ADO - Feyenoord kunnen kijken, als je begrijpt wat ik bedoel", zegt de Hagenaar.