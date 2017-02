Fàbregas staat voor gevoelige terugkeer naar Spanje

Alexandre Lacazette wil weliswaar weg bij Olympique Lyon, maar dat is niet zo makkelijk. Geïnteresseerde clubs zullen aan de transferclausule van zeventig miljoen euro in het contract moeten voldoen. (Le10Sport)

De spelers van Leicester City doen er goed aan om niet uit de Premier League te degraderen. Spelen in de Championship betekent namelijk dat de salarissen van de spelers met veertig procent worden gekort. (The Sun)

Liverpool lijkt onder meer Manchester United, Manchester City, Arsenal en Tottenham Hotspur af te gaan troeven. The Reds maken namelijk de grootste kans om Ryan Sessegnon over te nemen van Fulham. (Squawka)