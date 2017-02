Ajax nodigt Zuid-Afrikaan uit: ‘Overmars zei: ‘Ik wil die nummer acht’’

Ajax neemt Sonwabile Mfecane komende tijd voor een maand op proef. De zeventienjarige aanvallende middenvelder speelt nu nog voor Ajax Cape Town en sprong technisch directeur Marc Overmars in het oog tijdens een bezoek aan Zuid-Afrika. “Ik wil die nummer acht”, zou Overmars hebben gezegd.

“Hij kon zijn naam niet uitspreken”, zegt Ari Efstathiou, voorzitter van Ajax Cape Town, tegen Times Live. “We zijn heel blij dat hij deze stap mag maken, we hopen dat hij het goed doet. Als dat zo is, zal hij voorlopig terugkomen naar Zuid-Afrika, omdat hij nog geen achttien is. Als hij achttien wordt, vliegt hij wellicht terug naar Amsterdam. Hij is een hele getalenteerde jongen. Als hij beide benen op de grond houdt, heeft hij een toekomst in het voetbal.”

Mfecane zelf kijkt uit naar de stage in Amsterdam. “Het is een geweldig gevoel. Ik heb er heel veel zin in en weet wat me te doen staat. Ze hebben me verteld dat ik er hard voor moet werken, omdat ik een andere omgeving terecht ga komen. Ik moet gefocust blijven. Ik ben vaak het belangrijkste doordat ik doelpunten maak op cruciale momenten, maar ik moet nog werken aan mijn verdedigende kwaliteiten. Volgens mijn trainers kan ik beter worden als ik dat ga doen.”