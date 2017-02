‘Ik zeg niet dat Modric één van de beste is, hij is absoluut de beste'

Luka Modric verlengde onlangs zijn contract bij Real Madrid tot 2020 en werd verkozen in het FIFPro team van het jaar. Volgens landgenoot Darijo Srna is die uitverkiezing meer dan terecht: hij vindt Modric de beste middenvelder van de wereld.

“Daar heb ik geen twijfels over. Ik zeg niet dat hij een van de beste is, ik bevestig dat hij absoluut de beste is”, stelt Srna tegenover Marca. “Luka is de laatste jaren gegroeid. Ik denk dat hij nu op zijn hoogtepunt zit. Sinds hij bij Real Madrid gekomen is, is het team beter gaan presteren. Ze presteren heel goed, maar ik denk dat het zonder Luka een stuk minder zou zijn.”

Een andere landgenoot van Srna, Mateo Kovacic, heeft het moeilijker bij de Koninklijken. “Ik bewonder hem. Hij zal het goed gaan doen, want hij is een ongelofelijk talent. Als speler is hij enorm gegroeid, maar hij realiseert zich nog niet wat voor potentieel hij heeft. Hij is de toekomst van Real Madrid, hij heeft alleen wat tijd nodig. In drie jaar is hij van Dinamo Zagreb, via Internazionale, naar Real Madrid gegaan.”