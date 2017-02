Voormalige Ajax-spits laat de VS achter zich en keer terug op oude nest

Darío Cvitanich is weer terug bij de club waar het voor hem allemaal begon. De 32-jarige Argentijn is dinsdagmiddag gepresenteerd bij Banfield, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot en zich in 2008 in de kijker speelde bij Ajax.

Cvitanich komt transfervrij over van Miami FC, dat in de Amerikaanse tweede klasse actief is. De spits streek daar neer in 2015, nadat hij eerder voor het Mexicaanse Pachuca en OGC Nice speelde. In Frankrijk maakte hij zijn beste periode door op de Europese velden: de Argentijn was in 76 wedstrijden voor les Aiglons goed voor 36 doelpunten.

Cvitanich gold negen jaar geleden met een transfersom van zeven miljoen euro als een grote aankoop voor de Amsterdammers. In de Eredivisie kwam het er echter nooit helemaal uit voor de aanvaller, die met 13 goals in 42 wedstrijden ook niet helemaal in het Ajax-systeem leek te passen.