Spelersgroep ADO verrast door ontslag Petrovic: 'Wij moeten nu opstaan’

ADO Den Haag nam dinsdag afscheid van trainer Zeljko Petrovic. Voor de spelersgroep kwam het wegsturen van de oefenmeester als een complete verrassing. “Je weet dat dit gezien de slechte resultaten kan gebeuren, maar ik had het nu niet zien aankomen”, reageert aanvoerder Aaron Meijers tegenover het Algemeen Dagbad.

De spelers van ADO Den Haag werden dinsdagochtend bij elkaar geroepen door algemeen directeur Matthijs Manders en manager voetbalzaken Jeffrey van As. “Ik dacht dat we gewoon een speech zouden krijgen. Maar toen werd ons gezegd dat Petrovic werd ontslagen. Volgens mij had niemand dat verwacht. De trainer heeft ons daarna succes gewenst. Hij was geëmotioneerd, maar het leek of hij het wel begreep”, stelt Meijers.

“Ik had verwacht dat het over de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles heen getild zou worden. Ik denk dat de club lang heeft getwijfeld over deze beslissing”, stelt de verdediger, die momenteel herstellende is van een knieblessure. “Wij zijn ook schuldig. We hebben met zijn allen gefaald. De spelersgroep moet nu opstaan. Dat had al veel eerder moeten gebeuren.”

ADO Den Haag neemt per direct afscheid van Zeljko Petrovic. De Montenegrijn is dit seizoen de eerste Eredivisie-trainer die de laan uit wordt gestuurd ????. #ado #eredivisie Een foto die is geplaatst door Voetbalzone (@instavoetbalzone) op 7 Feb 2017 om 2:16 PST