Leicester spreekt vertrouwen uit: ‘Hij geniet onze onvoorwaardelijke steun’

Leicester City werd vorig seizoen verrassend kampioen van Engeland. Dit seizoen loopt echter alles anders voor the Foxes en de club vindt zichzelf na 24 gespeelde wedstrijden terug op slechts één punt boven de rode streep.

In de Engelse media werd de afgelopen dagen druk gespeculeerd over een ontslag van manager Claudio Ranieri. De club kiest er nu echter voor om de angel uit die geruchten te halen: “In het licht van de recente speculaties, wil Leicester City duidelijk maken dat Ranieri nog steeds onze onvoorwaardelijke steun geniet”, laat de club weten via een officieel statement.

“Hoewel iedereen begrijpt dat de recente resultaten beter moeten, is het onverwachte succes van de afgelopen seizoenen gebaseerd op stabiliteit, samenwerking en de wil om zelfs de grootste uitdagingen het hoofd te bieden. De hele club staat nog steeds achter de manager en de spelers en blijft stevig gefocused op de uitdagingen die nog op ons pad zullen komen”, leest de verklaring verder.