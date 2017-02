Dinsdag, 7 Februari 2017

Europese topclubs azen op smaakmaker Feyenoord

De continuïteit van Roger Schmidt bij Bayer Leverkusen staat op het spel. Alleen bij een overtuigende overwinning op Eintracht Frankfurt, komende zaterdag, mag de trainer zijn werkzaamheden blijven uitvoeren. (BILD)

Internazionale kan in de zomer een bod van 25 miljoen euro tegemoet zien. Arsenal is bereid om veel geld te betalen voor Marcelo Brozovic, die zich vanwege zijn karakter onmogelijk lijkt te maken in Milaan. (The Sun)

Tonny Vilhena tekende vorig jaar na lang twijfelen bij in Rotterdam, maar het zou aankomende zomer alsnog van een transfer kunnen komen. Onder meer Juventus, AS Roma, Bayern München, Leicester City en Swansea City zouden aan een transfer denken. (Daily Mirror)

Roberto Mancini is in beeld bij AC Milan. Voormalig Internazionale-directeuren Marco Fassone en Massimo Mirabelli willen Vincenzo Montella vervangen, zodra de overname is afgerond en zij worden aangesteld. (Corriere dello Sport)

Hugo Lloris gaat er financieel flink op vooruit als hij daadwerkelijk naar Real Madrid verkast. In dat geval ziet de doelman zijn huidige salaris verdubbeld worden naar 230.000 euro per week. (AS)