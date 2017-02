Barcelona meldde zich met bod bij Bayern: ‘Maar Hoeness sprak zijn veto uit’

Het scheelde niet veel, of Bayern München was een toptalent kwijtgeraakt aan Barcelona. Timothy Tillman kreeg een aanbieding uit Catalonië, maar Bayern-voorzitter Uli Hoeness sprak zijn veto uit tegen de overgang. De achttienjarige spelmaker moet in München binnen afzienbare tijd het eerste elftal gaan halen.

“Er was een concreet bod van Barcelona, zij hadden hem maanden bekeken en wilden hem voor volgend seizoen vastleggen. Barça had het plan om hem mee te laten trainen met de eerste selectie en wedstrijden te laten spelen bij de beloften. In twee of drie jaar zou hij speler van het eerste elftal zijn”, zegt Christian Rossner, zaakwaarnemer van Tillman.

“Uli Hoeness sprak zijn veto uit. Bayern heeft er vertrouwen in dat hij kan uitgroeien tot speler van het eerste team”, besluit Rossner. Bayern München haalde Tillman anderhalf jaar geleden voor 500.000 euro weg bij Greuther Fürth. Hij was in München al onderdeel van de eerste selectie voor de Champions League en ging in de voorbereiding op het seizoen mee naar de Verenigde Staten, maar maakte voorlopig nog niet zijn debuut.