‘Zlatan is altijd al gefascineerd geweest door de stad en de fans van Napoli’

Fabio Cannavaro is een geboren Napolitaan en speelde enkele jaren in het shirt van Napoli. Vervolgens kwam hij een groot deel van zijn carrière uit voor Juventus, waar hij samenspeelde met Zlatan Ibrahimovic. Hij liet de Zweed een keer zijn geboortestad zien en hoopt dat hij zich ooit laat overhalen om naar Napoli te vertrekken.

“Ik nam hem op een Vespa mee om Napels te zien. Hij is altijd al gefascineerd geweest door de stad en de fans. Dus in de toekomst, wie weet”, zegt Cannavaro tegen Tiki Taka. De Italiaan is momenteel trainer van het Chinese Tianjin Quanjian, maar heeft door zijn verleden nog altijd sympathie voor Juventus. “Er hangt een sfeer van winnen rond Juventus. Juich ik voor ze? Ik kijk ernaar als trainer, ik juich niet. Ik focus me meer op de technische kant.”

“Maar als Juventus en Internazionale tegen elkaar spelen, ken ik meer mensen bij Juventus. Maar ik ga niet voor ze juichen”, legt Cannavaro uit. Hij denkt dat zowel Napoli als Juventus vanaf volgende week kan verrassen in de Champions League. Voor de Napolitanen wacht een zware tegenstander in het kampioenenbal: Real Madrid. “Napoli kan problemen veroorzaken voor Real Madrid. Ze zullen hun eigen spel proberen te spelen, ook al is de impact van Bernabéu groot.”