‘Van As heeft oude bekende op het oog als opvolger van ontslagen Petrovic’

ADO Den Haag nam dinsdag afscheid van Zeljko Petrovic. De directie van de Haagse club is zich nu aan het beraden op de invulling van de technische staf voor de rest van het seizoen. Volgens De Telegraaf moet Robert Maaskant ADO gaan behoeden voor degradatie uit de Eredivisie.

Jeffrey van As, manager voetbalzaken in Den Haag, werkte eerder samen met Maaskant. Het tweetal kent elkaar van de gezamenlijke tijd bij NAC Breda, tussen 2008 en 2010. “We hebben toen zelfs Europees voetbal gehaald. Maar er zijn momenteel meer trainers beschikbaar”, reageert Van As op de speculaties.

Maaskant is inmiddels zo’n anderhalf jaar werkloos, nadat hij eind 2015 bij NAC Breda de laan uit werd gestuurd. De oefenmeester werkte bij verschillende clubs in binnen- en buitenland, waaronder RBC Roosendaal, Willem II, Wisla Krakau, Texas Dutch Lions, Dinamo Minsk en FC Groningen. Overigens gaf Maaskant twee weken geleden aan dat hij in principe een streep had gezet onder het hoofdtrainerschap. Hij zei in de toekomst liever als technisch directeur aan de slag te willen gaan.