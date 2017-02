‘Het is alsof de spelers van Leicester lui zijn geworden van het harde werk’

Vorig seizoen werd Leicester City tot ieders verbazing kampioen van Engeland, maar dit jaar verloopt aanmerkelijk moeizamer. The Foxes bevinden zich momenteel zelfs in de gevarenzone en kunnen de eerste regerend kampioen ooit worden die degradeert. Volgens Ian Wright hebben de sterspelers van de ploeg te weinig vechtlust.

“Ik zie een ernstig gebrek aan vechtlust en drive. Dit seizoen gaat het kennelijk meer over wie wat voor auto rijdt en wie wat verdient in plaats van over intensiteit en werklust”, schrijft de oud-speler van onder meer Arsenal in zijn column in The Sun. “Het is alsof ze lui zijn geworden van het harde werk dat ze hebben geleverd om kampioen te worden. Dat is verkeerd, het moet juist een start zijn.”

“De kans dat je als kampioen degradeert, is echt. Het kan gebeuren”, vervolgt Wright. Hij volgt met verbazing de roep om manager Claudio Ranieri te ontslaan. “Sommige mensen vinden dat hij moet vertrekken omdat hij de spelers niet meer kan motiveren. Dat vind ik onzin. De enige die je de prestaties dit seizoen kwalijk kan nemen, zijn de spelers. Zij bewijzen waarom ze clubhoppers zijn en waarom sommigen voor Leicester al zoveel clubs hebben gehad.”