‘Verdedigen is rennen, opofferen en samenwerken, ook voor Arjen Robben’

Arjen Robben is weer fit en speelt al een tijd weer wekelijks voor Bayern München. In aanvallend opzicht laat de Nederlander zich geregeld zien, maar Carlo Ancelotti verwacht meer van hem. De Italiaanse oefenmeester wil dat Robben ook in verdedigend opzicht zijn steentje bijdraagt.

“Ik heb de spelers gezegd dat ze compacter moeten gaan spelen. Onder Josep Guardiola lukte dat deze ploeg ook. Verdedigen is rennen, opofferen en samenwerken. Ook Robben hoort daarbij, net als Douglas Costa en de andere aanvallers”, zegt Ancelotti op een persconferentie voorafgaand aan het bekertreffen met VfL Wolfsburg. Afgelopen weekeinde liet Bayern München punten liggen door thuis met 1-1 gelijk te spelen tegen Schalke 04.

Dinsdag wacht een kans op revanche, als voor de achtste finale van de DFB-Pokal VfL Wolfsburg op bezoek komt. “Ze staan er niet zo goed voor op de ranglijst, maar ze hebben goede spelers. Ik verwacht dat ze gaan verdedigen en op de counter zullen gaan spelen”, blikt Ancelotti vooruit op het bekerduel.