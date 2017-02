Dramatische reeks Liverpool in 2017 houdt aan: pas één overwinning

Voor Liverpool is 2017 vooralsnog een rampjaar. De ploeg van trainer Jürgen Klopp won tot nu toe pas één van de tien wedstrijden die het in alle competities speelde. Bij Chelsea gaat het een stuk beter daarentegen. The Blues wonnen zaterdag met 3-1 van Arsenal, wat de negende thuisoverwinning op rij betekende.